В Таганрогском заливе спасли мужчину и женщину, уплывших далеко от берега на катамаране

В Таганрогском заливе спасатели пришли на помощь двум туристам из Ростова-на-Дону, которые не смогли самостоятельно вернуться к берегу на катамаране. Инцидент произошел 22 июня.

Мужчина и женщина отплыли слишком далеко вглубь залива и поняли, что не могут вернуться к берегу без посторонней помощи. На вызов оперативно прибыли сотрудники Азово-Центрального подразделения. Они обнаружили пострадавших, эвакуировали их на сушу и вернули владельцам катамаран. Медицинская помощь ростовчанам не потребовалась.

Ранее мы рассказали, что под Таганрогом в Миусском лимане утонула неизвестная женщина.

Фото: ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»