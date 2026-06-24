Под Таганрогом в Миусском лимане утонула неизвестная женщина

Трагедия произошла 23 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

В акватории Миусского лимана в селе Гаевка Неклиновского района было обнаружено тело женщины. Спасатели извлекли его из воды, личность погибшей в настоящее время устанавливается.

«Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают следственные органы», — уточняется в сообщении.

С начала летнего сезона 2026 года это уже десятая жертва воды.

Напоминаем жителям Таганрога о правилах безопасного отдыха на водоемах.

Нельзя купаться в необорудованных для этого местах, заплывать за буйки, подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам и так далее. Не следует нырять и находится под водой слишком долго, прыгать с причалов или берега в воду в незнакомых местах, находится в холодной воде долго и купаться в состоянии алкогольного опьянения или на голодный желудок.

Категорически не рекомендуется купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами «Купание запрещено!». Помните, что только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду.

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