Главная » Новости Таганрога

В Таганрогском заливе будут добывать новый вид деликатесного моллюска — скафарку

На чтение 2 мин Просмотров 26 Опубликовано

В акватории Азовского моря и Таганрогского залива активно распространяется новый перспективный объект — двустворчатый моллюск скафарка, сообщает Минсельхозпрод Ростовской области.

Согласно данным Азово-Черноморского территориального управления, на 2026 год уже утверждён рекомендуемый объём добычи этого вида, составляющий около 3 тысяч тонн. Специалисты отмечают, что скафарка обладает высокими вкусовыми качествами и может стать востребованным деликатесом, превосходя по гастрономическим характеристикам привычные мидии и рапану.

«Это направление только формируется, а значит, обладает значительным потенциалом роста. Для тех, кто уже занимается добычей водных биоресурсов или планирует открыть собственное дело в рыбохозяйственной сфере, сейчас наступает оптимальный момент, чтобы оценить перспективы нового вида деятельности», — отметили в ведомстве.

Для справки

Скафарка, не являющаяся коренным обитателем вод Азовского моря и Таганрогского залива, обладает массивной раковиной с 30–33 ребрами. Средний размер моллюска составляет 70–75 мм, а максимальный может достигать 80 мм в длину и 61 мм в высоту. Этот вид демонстрирует высокую выносливость: он способен существовать при солености от 10 до 30 ‰, хорошо адаптируется к дефициту кислорода и может выживать в условиях гипоксии и аноксии.

Уникальной особенностью скафарки для двустворчатых моллюсков является наличие гемоглобина в кровеносной системе.

Специалисты отмечают, что скафарка активно распространяется в Азовском море из-за рекордного увеличения солёности воды, что существенно повлияло на биологическое разнообразие акватории.

Фото: страница Минсельхозпрода РО Вконтакте

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Азовское море новости Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru