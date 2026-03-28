В Таганрогском заливе будут добывать новый вид деликатесного моллюска — скафарку

В акватории Азовского моря и Таганрогского залива активно распространяется новый перспективный объект — двустворчатый моллюск скафарка, сообщает Минсельхозпрод Ростовской области.

Согласно данным Азово-Черноморского территориального управления, на 2026 год уже утверждён рекомендуемый объём добычи этого вида, составляющий около 3 тысяч тонн. Специалисты отмечают, что скафарка обладает высокими вкусовыми качествами и может стать востребованным деликатесом, превосходя по гастрономическим характеристикам привычные мидии и рапану.

«Это направление только формируется, а значит, обладает значительным потенциалом роста. Для тех, кто уже занимается добычей водных биоресурсов или планирует открыть собственное дело в рыбохозяйственной сфере, сейчас наступает оптимальный момент, чтобы оценить перспективы нового вида деятельности», — отметили в ведомстве.

Для справки

Скафарка, не являющаяся коренным обитателем вод Азовского моря и Таганрогского залива, обладает массивной раковиной с 30–33 ребрами. Средний размер моллюска составляет 70–75 мм, а максимальный может достигать 80 мм в длину и 61 мм в высоту. Этот вид демонстрирует высокую выносливость: он способен существовать при солености от 10 до 30 ‰, хорошо адаптируется к дефициту кислорода и может выживать в условиях гипоксии и аноксии.

Уникальной особенностью скафарки для двустворчатых моллюсков является наличие гемоглобина в кровеносной системе.

Специалисты отмечают, что скафарка активно распространяется в Азовском море из-за рекордного увеличения солёности воды, что существенно повлияло на биологическое разнообразие акватории.

Фото: страница Минсельхозпрода РО Вконтакте