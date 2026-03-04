Учёные зафиксировали рост запасов русского осетра в Азовском море

Первая в этом году учётная траловая съёмка в Азовском море завершилась 2 марта, предоставив учёным ценные данные для прогнозирования состояния рыбных запасов.

Экспедиция Южного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства, длившаяся 25 дней, охватила всю акваторию, включая районы у побережья Северного Приазовья и Крыма. Всего было выполнено более 100 учётных станций.

«Собранный материал позволяет оценить распределение, численность и биомассу ихтиофауны в зимний период», — отмечается в сообщении пресс-службы Южного филиала ВНИРО.

Особый интерес представляют данные по пиленгасу, который вновь начал формировать плотные зимовальные скопления, преимущественно в центральной части моря. В уловах чаще всего встречались особи размером 56-67 см.

Также почти на всех станциях появлялся русский осётр, включая экземпляры длиной до 135 см.

«Сейчас запас русского осетра в Азовском море достиг такого уровня, что эти рыбы снова начали формировать зимовальные скопления в традиционных районах северо-западной части акватории, чего не отмечалось уже более 20 лет. При этом наблюдается устойчивое накопление в популяции русского осетра особей промысловых размеров», — сообщил начальник рейса, главный специалист лаборатории рыб Азовского моря Роман Надолинский.

Параллельно с учётом рыбы исследователи измеряли гидрологические параметры и отбирали биологические образцы камбалы-калкан, пиленгаса и тюльки для оценки их физиологического состояния перед нерестом.

Полученная информация будет проанализирована в лабораториях филиала для разработки прогнозов и научно обоснованных рекомендаций по объёмам вылова. Эта работа направлена на обеспечение рационального рыболовства и укрепление продовольственной безопасности в Азово-Черноморском регионе.

Фото: пресс-служба Южного филиала ВНИРО