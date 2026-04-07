В Таганрогском заливе спасены сотни рыб, включая краснокнижных осетров, предотвращен ущерб на 2 млн рублей

В Ростовской области продолжается оперативно-профилактическая операция «Путина — 2026».

В Таганрогском заливе в ходе масштабной межведомственной операции изъяты километры браконьерских сетей и тысячи запрещенных крючьев, что позволило спасти сотни рыб, включая редких осетров. Мероприятие проводилось в рамках оперативно-профилактической операции «Путина – 2026» с привлечением сил ГУ МВД по Ростовской области, УТ МВД по СКФО, регионального ПУ ФСБ, а также инспекторов Рыбоохраны и ГИМС МЧС России.

Для мониторинга акватории были задействованы 15 плавсредств и беспилотные летательные аппараты, с помощью которых удалось точно локализовать подводные ловушки. В результате из воды извлечено свыше двух километров сетей и более 4 500 самоловных крючьев, предназначенных для добычи осетровых видов. Из снастей освобождено и возвращено в естественную среду более 360 особей рыбы, среди которых восемь экземпляров занесенного в Красную книгу РФ русского осетра. Предварительно, оцененный ущерб, который удалось предотвратить, составляет не менее двух миллионов рублей.

По выявленным фактам дознавателями уже возбуждено два уголовных дела по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»). Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления всех причастных лиц.

Напомним, что за подобные нарушения, особенно с применением запрещенных орудий лова или в местах нереста, предусмотрена серьезная ответственность – штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. С марта ужесточены штрафы за нарушения учета и использования маломерных судов. В текущем году работа по пресечению незаконного промысла и оборота биоресурсов будет усилена.

Фото: скрин видео из ТГ-канала «МВД 61»