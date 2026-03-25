В таганрогском СИЗО нашли запрещенные вещества в продуктовой посылке со сгущенкой

23 марта в Таганроге предотвращена попытка передачи запрещенных веществ в следственный изолятор. Инцидент произошел в СИЗО-2, где во время планового досмотра была выявлена подозрительная посылка, сообщает пресс-служба регионального ГУ ФСИН.

Сотрудники изолятора, проверяя передачу для одного из обвиняемых, обнаружили в пакете с продуктами питания подозрительное вещество, которое было перемешано со сгущенным молоком. По предварительной оценке, оно могло иметь наркотическое содержание.

В действиях гражданина, который передавал эту посылку, правоохранители видят признаки состава преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств). Сейчас по данному факту проводится проверка. Ее материалы в ближайшее время будут направлены в отдел полиции для принятия процессуального решения.

Фото 61.fsin.gov.ru