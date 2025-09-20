Главная » #Безопасность

В Таганрогском музыкальном колледже потушили условный пожар

19 сентября в Таганрогском музыкальном колледже прошли пожарно-тактические учения.

#Безопасность

По легенде, в пятницу утром, после ливня, в колледже произошел пожар. Дождь зачастую способствует возгораниям от коротких замыканий в электросетях. На место были направлены экстренные службы.

Проведением пожарно-тактических учений руководил заместитель начальника службы пожаротушения 6-го пожарно-спасательного отряда майор внутренней службы Артем Егоров. В ходе профилактического мероприятия проводилась отработка вводной по тушению условного пожара.

В учениях приняли участие шесть человек личного состава и две единицы автотехники пожарно-спасательной части № 21, а также представители Таганрогского городского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. Занятия прошли успешно.

Фото ТМК

пожар пожароопасность Таганрог Таганрогский музыкальный колледж учения
