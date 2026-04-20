В Таганрогском институте им. Чехова прошел День открытых дверей

В Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиале РГЭУ (РИНХ) 19 апреля прошел ежегодный День открытых дверей. Мероприятие собрало школьников, учащихся колледжей, выпускников и их родителей, которые смогли познакомиться с жизнью вуза.

Директор института, кандидат философских наук, доцент Светлана Петрушенко выступила с приветственным словом. Она рассказала об истории учебного заведения, его современной структуре, возможностях для самореализации студентов, а также о перспективах трудоустройства после окончания вуза.

Для участников мероприятия был показан видеофильм, посвященный факультетам, учебным и научным лабораториям института. Ответственный за прием документов Светлана Шевченко подробно объяснила особенности приемной кампании 2026 года, включая направления подготовки, проходные баллы, учет индивидуальных достижений и способы подачи документов.

География участников мероприятия оказалась широкой: кроме таганрожцев, приехали гости из Ростова-на-Дону, Матвеево-Курганского, Неклиновского, Куйбышевского, Сальского районов, а также из Краснодарского края, Донецкой и Луганской Народных Республик. Организаторы отметили высокий интерес со стороны молодежи и родителей, а также множество положительных отзывов по итогам встречи. День открытых дверей оставил ощущение праздника и новых возможностей.

Фото: сайт Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиале РГЭУ (РИНХ)

