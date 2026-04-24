В таганрогской роще «Дубки» восстановили сломанное вандалами ограждение возле «Корабля»

В роще «Дубки» продолжает действовать запрет на использование игрового комплекса «Корабль», введенный по решению суда. Напомним, с момента открытия комплекса в сентябре 2024 года он так и не был официально принят в эксплуатацию. Стоит вопрос о демонтаже объекта.

Пока идут судебные разбирательства, для безопасности посетителей, особенно детей, вокруг «Корабля» установили металлическое ограждение. Однако МКУ «Благоустройство» сообщает о систематических актах вандализма и несанкционированных проникновениях на территорию игрового комплекса — за последний месяц ограждение ломали уже несколько раз. Силами учреждения оно снова восстановлено.

В связи с этим власти обращаются к жителям с просьбой сообщать о любых случаях порчи ограждения в правоохранительные органы. Таганрожцев призывают быть бдительными и оперативно информировать полицию. Также можно направлять фото- или видеодоказательства по номеру: 8 (977) 015 74 68.

Родителей в очередной раз предупреждают, что нахождение детей на «Корабле» может быть опасно для их жизни и здоровья.

Фото: МКУ «Благоустройство»