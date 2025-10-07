Главная » Город

В таганрогской роще «Дубки» ограничен доступ к игровому комплексу «Кораблик»

На чтение 2 мин Просмотров 97 Опубликовано

С момента открытия комплекса в сентябре 2024 года он так и не был официально принят в эксплуатацию.

Таганрожцы, гуляющие в роще «Дубки» заметили, что с прошлой недели вокруг «Кораблика» появилось ограждение и объявление: «На основании решения Таганрогского городского суда от 25.05.2025 года (дело № 2-2603\2025) доступ к эксплуатации детского игрового комплекса запрещен».

«Кораблик» и раньше вызывал немало вопросов по качеству используемых материалов и безопасности детей. Стоит вопрос о демонтаже комплекса.

В администрации Таганрога, нам пояснили, что на данный момент объект не введен в эксплуатацию и находится в стадии проверки.

«Ранее, по решению суда, для обеспечения безопасности граждан территория вокруг комплекса была ограждена специальной лентой. Однако в связи с систематическим нарушением правил безопасности и неоднократным срывом ленты принято решение об установке металлического ограждения», — говорится в комментарии.

Сейчас по вопросу установки детского игрового комплекса «Кораблик» ведется судебное разбирательство. По результатам рассмотрения дела компетентными органами будут приняты соответствующие меры.

«Просим жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и воздержаться от использования не введенного в эксплуатацию оборудования во избежание возможных травм и несчастных случаев», — призывают горожан городские власти.

О результатах судебного разбирательства и дальнейших действиях администрация Таганрога пообещала сообщить дополнительно.

Фото «Таганрогской правды»

