В Таганрогской детской школе искусств прошел историко-музыкальный вечер

Музыкальный вечер «Моему Учителю посвящается» прошел в Таганрогской детской школе искусств. Он был приурочен сразу к нескольким датам: 1 октября – Международный день музыки, 5 октября – День учителя, 8 октября – День педагога дополнительного образования (этот праздник — самый молодой: он отмечается с 2023 года). К тому же в этом году Таганрогская детская школа искусств отмечает свое 60-летие: она была основана в 1965 году – как музыкальная школа № 2.

Первым директором музыкальной школы № 2 стал Андрей Пантелеевич Пащенко. Через пять лет, в 1970 году, школу возглавила Людмила Дмитриевна Бубенцова, она оставалась на директорском посту 30 лет.

На прошедшем мероприятии выступали, в основном, преподаватели, в свое время окончившие эту музыкальную школу, спустя годы вернувшиеся в неё уже в качестве педагогов. А музыкальные номера они посвящали своим учителям: Людмиле Дмитриевне Бубенцовой, Татьяне Владимировне Киселёвой, Наталье Григорьевне Михайловой, Станиславу Михайловичу Чайковскому, Нелли Ананьевне Харитоновой, Анатолию Илларионовичу Харитонову, Владимиру Ивановичу Терехову, Галине Михайловне Петренко и многим другим. Выступали и выпускники недавних лет, они свои музыкальные приношения посвящали своим учителям, и ныне продолжающим свою педагогическую деятельность.

Особым образом собравшиеся почтили память Валентины Николаевны Серебрянной, которая ушла в мир иной на 78-м году жизни за несколько дней до этого концерта. Валентина Николаевна Серебрянная работала в школе с 1969 года, пришла преподавать сразу после окончания Таганрогского музыкального училища, совсем еще юной. За многолетний добросовестный труд была награждена медалью «Ветеран труда». Её непрерывный педагогический стаж составил 56 лет. Многие её ученики стали профессиональными музыкантами; они поднимают уровень музыкальной и общей культуры не только России, но и многих зарубежных стран.

Светлой памяти старейшего преподавателя фортепианного отделения школы Валентины Николаевны Серебрянной свой музыкальный номер посвятили заведующая фортепианным отделением, ведущая концерта Ольга Леонидовна Клушина и её ученица, выпускница 2018 года Мария Явонова, исполнившие «Русскую песню» из цикла Сергея Разманинова «Шесть пьес для фортепиано в 4 руки».

Ранее мы рассказали, что в октябре фестиваль уличного кино вернется в Таганрог.

Антон СЛОВАКОВ

Фото Анны Семёновой