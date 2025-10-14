В октябре фестиваль уличного кино вернется в Таганрог

25 октября Чеховская библиотека Таганрога станет площадкой для XII Всероссийского фестиваля уличного кино. Зрителей ждёт бесплатный показ шести лучших короткометражных фильмов, которые были отобраны из более чем 1400 представленных работ.

Напомним, что первый показ в рамках фестиваля «Уличное кино — 2025» состоялся 10 сентября в Молодежном Центре Таганрога.

Зрители смогут познакомиться с работами молодых режиссёров, в фильмах которых сыграли известные актеры: Виктор Сухоруков, Петр Федоров, Дарья Мороз, Слава Копейкин и Григорий Верник. Также в программе — дебютная режиссёрская работа Ивана Добронравова, сына уроженца Таганрога, актёра Фёдора Добронравова.

В программу кинопоказа вошли картины разных жанров. Среди них интересная история о необычной сделке ради детской мечты «Зуб даю» (16+), остроумная комедия о строгом начальнике полицейского участка «Перемкнуло» (18+), ироничный рассказ о неожиданной любви одинокого старика к назойливой конкурентке «Продукты напротив» (16+), семейная драма о конфликте поколений «Причёска» (16+). А также трогательная история простого парня, который захотел «по-человечески» похоронить любимого кота «По-человечески» (18+) и лирическая комедия о матери, которая неожиданно влюбилась «Привет, это я» (12+).

Фестиваль начнется в 14 часов, вход свободный. По традиции зрители проголосуют за лучшую работу светом фонариков.

Фото из архива