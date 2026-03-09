В Таганроге знакомый обманул женщину на 3,6 млн рублей при покупке машины из-за рубежа

В Таганроге возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при покупке автомобиля. Местная жительница перевела знакомому почти 6,8 млн рублей за машину из-за рубежа, но так и не получила ее.

По данным УМВД России по Таганрогу, 36-летняя женщина в апреле 2024 года договорилась со своим давним знакомым о приобретении дорогого автомобиля из-за границы. Мужчина, выступивший посредником, обязался подобрать машину и организовать доставку в течение 3–4 месяцев.

«Общая сумма переданных ему денег составила 6,8 млн рублей, которые женщина отдавала наличными при личных встречах в несколько этапов», — сообщает пресс-служба донского главка.

В течение длительного времени злоумышленник показывал недостоверные документы, не относящиеся к сделке, демонстрировал фото и видео автомобилей, не соответствующих заказу. Также многократно переносил сроки поставки, ссылаясь на проблемы с транспортировкой и таможенным оформлением, избегал предоставления официальных подтверждений о заключении договора купли-продажи.

Затем фигурант месяц вообще не выходил на связь, а спустя полгода частично возместил ущерб, однако 3,6 млн рублей так и не вернул, что квалифицируется как мошенничество в особо крупном размере.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Фото сгенерировано нейросетью GigaChat, скриншоты переписки предоставлены пресс-службой ГУ МВД России по Ростовской области