Донские следователи задержали бывшего чиновника Батайска по делу о мошенничестве с землей на 100 млн рублей

В Ростовской области задержаны участники организованной группы, подозреваемые в мошенничестве с муниципальной землей на сумму свыше 100 миллионов рублей. По данным следствия, фигуранты незаконно завладели четырьмя участками в Батайске.

В преступную группу, по информации регионального Следкома, входили бывший начальник КУИ города Батайска, юрист и два предпринимателя. Следствие считает, что они приобрели право собственности на земельные участки через заключение незаконных договоров мены, нанеся ущерб муниципальному образованию.

На данный момент трое фигурантов задержаны, и по ходатайству следователя суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. Четвертый участник, один из предпринимателей, объявлен в федеральный розыск.

Сейчас по делу проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств преступления и выявления других возможных соучастников.

Изображение от wirestock на Freepik