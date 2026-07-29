В Таганроге жители домов в зоне ЧС возвращаются в свои дома после проверки саперов

Также восстановлено движение общественного транспорта до площади Авиаторов.

В Таганроге саперы завершили свою работу в зоне ЧС после ночной массированной воздушной атаки на город. Теперь жители домов, которые в связи с проведением обследования были эвакуированы, могут вернуться. Движение транспорта до площади Авиаторов полностью восстановлено. Об этом информировала глава Таганрога Светлана Камбулова.

Также специалисты комиссии по оценке ущерба проводят подомовой обход. На данный момент на телефон службы «112» поступило 17 обращений от владельцев частных домов, из них 14 уже обследованы, работа продолжается.

Что касается дома на улице Инструментальной, который получил серьезные повреждения: его жителей эвакуировали, и все они решили временно разместиться у родственников. Заместители главы администрации города провели встречу с этими жителями. Главный вопрос, который их волнует, — когда можно будет вернуться в свои квартиры, отметила Светлана Камбулова. Сейчас специалисты приступили к выборочному визуальному обследованию технического состояния здания. Необходимо точно определить, безопасно ли людям возвращаться и что будет с домом дальше. Эта работа займет несколько дней. Власти попросили жильцов остаться у родственников до понедельника.

«Я прекрасно понимаю, как тяжело находиться вдали от родных стен, особенно после такой пережитой ночи. Но мы просто не имеем права рисковать жизнью и здоровьем людей, пока не получим точное заключение о состоянии дома», — обратилась к таганрожцам глава города.

Ранее сообщалось, что Таганрог ночью 29 июля подвергся массированной атаке с воздуха. В результате падения обломков ракеты на многоквартирный жилой дом один человек погиб, еще один пострадал. На месте ЧС работали сотрудники оперативных служб. Жители дома, получившего повреждения, были эвакуированы.

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