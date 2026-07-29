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В Таганроге яхт-клуб «5 причал» принял регату в честь 330-летия ВМФ

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В минувшие выходные, 25 и 26 июля, акватория Таганрога снова ожила под белыми парусами — здесь прошла регата, посвященная 330-летию Военно-Морского Флота России. Главной гаванью праздника стал яхт-клуб «5 причал», который на два дня превратился в точку притяжения для моряков со всего юга страны.

Новости Таганрога

На старт вышли экипажи из разных городов — Ростовской области и Краснодарского края. Особенностью регаты стал по-настоящему семейный характер гонок: на одной дистанции плечом к плечу боролись опытные капитаны с сединами в бороде и юные яхтсмены, для которых это были одни из первых серьезных стартов в жизни. Разные классы яхт, разные уровни подготовки — но одно на всех море, один ветер и одно общее чувство: гордость за то, что ты причастен к морской традиции.

Ярким событием стал парад яхт, прошедший в акватории Таганрогского залива. Десятки парусников выстроились в торжественный строй — зрелище, от которого перехватывало дыхание даже у видавших виды моряков. А на берегу работала выставка моделей кораблей, где можно было в деталях рассмотреть, как менялась русская морская техника от петровских галер до современных судов.

Таганрог и русский флот — понятия, рожденные одновременно. В 1696 году Петр I после второго Азовского похода принял решение о создании регулярного Военно-Морского Флота России — именно эта дата считается днем рождения отечественного флота. А уже в 1698 году по личному указу Петра в Таганроге началось строительство первой в истории России военно-морской базы и порта. Здесь закладывались первые российские корабли, отсюда уходили в море петровские эскадры. Теперь, спустя 330 лет, Таганрог снова встречает паруса — и в этом есть особая, почти символическая красота: флот, рожденный на этой земле, продолжает свою историю.

Регата стала не просто спортивным состязанием, а живым разговором поколений о море, о традициях и о том, что значит быть моряком — вчера, сегодня и завтра.

Ранее мы рассказали, что юные таганрогские гребцы успешно выступили на соревнованиях в Каменске-Шахтинском.

Николай Дорошенко

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда

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