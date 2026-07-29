В Таганроге после ночной атаки временно изменили схемы движения транспорта на 10 маршрутах

29 июля в Таганроге из-за ликвидации последствий ночной воздушной атаки временно изменили схему движения некоторых маршрутов автобусов, трамваев и электробуса. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

До остановки «Площадь Авиаторов» временно не доезжают автобусы № 5, 13, 14, 19 и 73-Б, а также электробус № 35-Т — все они теперь следуют до остановки «Приморский парк», а затем продолжают путь по утвержденным маршрутам.

Кроме того, изменилось движение трамваев. Трамвай № 4 ходит по маршруту № 2 («Университет – Вокзал Таганрог-1»), а № 6 — по маршруту № 5 («Университет – завод «Прибой»). Маршруты № 8 и № 9 работают по сокращенной схеме: до улицы Карла Либкнехта, после чего следуют по обычному пути.

О возобновлении движения транспорта будет сообщено дополнительно.

Ранее мы рассказали, что транспортное обслуживание в Таганроге постоянно корректируется на основе обращений жителей.

Фото ВК «Таганрогский Гор Транспорт»