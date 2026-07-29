Передвижная выставка стала новым культурным мостом между Ейском и Таганрогом

Передвижная выставка «Меотида. Летнее настроение» — это часть культурного моста Ейск – Таганрог, проекта «Жемчужина Меотиды». И, как понятно из названия, выставка эта путешествует, чтобы приносить радость людям.

Пожилые и юные зрители

Организовали выставку директор АНО «АРТ-АЛЛЕЯ» Лилиана Кофанова из Ейска, руководитель творческого объединения «Славянский уклад», Мария Шмытикова, заведующий музеем А.А. Дурова и исполняющий обязанности заведующего домом-музеем П. Е. Чехова Дмитрий Артемьев. Также, проект поддерживает Анна Медведева, которую наши читатели знают, как руководителя сообщества посткроссинга в Таганроге. Две встречи зрителей с этой выставкой проходили на гостеприимных площадках Таганрогского музея-заповедника.

На выставке представлены картины ейских художников из личной коллекции Лилианы Кофановой. Стартовой площадкой для ее представления в Таганроге стал праздник туристического сувенира и ручной работы «Мастер и Меотида».

А вторая встреча проходила в начале июля в Таганрогском доме – интернате для престарелых и инвалидов № 2.

«Экспозиция поразила разнообразием направлений: от классической живописи и графики до завораживающей авторской росписи «кофановка», созданной самой Лилианой Кофановой. Каждое полотно – это портал в иной мир, хранящий свою уникальную историю,» — написала принимающая сторона на страничке дома-интерната в соцсети «ВКонтакте».

Пожилые люди, к которым в гости приехала выставка, с восторгом рассматривали картины, любовались их красотой, буйством красок и размышляли над сюжетами.

«Это был настоящий подарок – возможность погрузиться в мир искусства, забыв о суете,» — так охарактеризовали атмосферу встречи хозяева социального учреждения.

Третьими выставку увидели малыши из детского сада № 91 «Паровозик». Ребята внимательно разглядывали картины художников, отгадывали названия работ, рассуждали о настроении картин и рассказывали о своих эмоциях по поводу увиденного.

Картина в подарок

Следующая станция «путешествия» выставки располагалась в доме-музее Павла Егоровича Чехова. Эту встречу подготовили для мам и ребят из АНО «Горница талантов». В «Горнице талантов» создают пространство для творчества детей-инвалидов, взрослых с ментальными расстройствами старше 18 лет, детей из многодетных семей и семей, где есть ребёнок с особыми потребностями. Здесь занимаются керамикой, мозаикой и другим творчеством.

Гости попали также на содержательную экскурсию по дому-музею и поучаствовали в мастер-классе «Морское настроение». И конечно, выставка, совмещенная с экскурсией, оставила у творческих посетителей много хороших впечатлений.

Для сотрудников и мам с детьми из «Кризисного центра» прошла пятая встреча. Здесь увидели и обсудили сразу две выставки – «Лето, море, семья» и подборку работ- иллюстраций к произведениям писателя от Лилианы Кофановой и Дмитрия Артемьева. На встрече говорили о рассказах и романах Михаила Афанасьевича, обсудили как рисуют морские пейзажи. Организаторы отвечали на вопросы зрителей.

Оказалась, что одна из зрительниц, Ольга Андреевна, мама четверых детей, окончила факультет промышленного дизайна и прекрасно рисует. Об этом с гордостью рассказал ее сын. Ольга Андреевна решила подарить гостям Центра одну из картин Ольги Андреевны «Цветение в ночи» на память. Теперь работа будет находится в личной коллекции Дмитрия Артемьева и участвовать в различных выставках.

Участники всех встреч получали в подарок карманные календари, посвященные Миус-фронту и фирменные открытки, часть другого проекта «Маша и Медведева». (Это совместный проект Марии Шмытиковой и Анны Медведевой, примечание автора).

«Работы согревают душу»

Лилиана Кофанова рассказала о работах, представленных на выставке. Она — художник-график, мастер декоративно-прикладного искусства и автор кубанской росписи «Кофановка» 14 лет возглавляет АНО «АРТ-АЛЛЕЯ», объединяющую художников и мастеров народных искусств. Помимо творчества, она много лет занимается коллекционированием работ современных живописцев и графиков.

«Сначала это было просто увлечение. Картины украшали мой дом, — делится художница. — Но со временем я поняла: многие мастера уходят, память о них стирается. И тогда начала собирать информацию об авторах и передавать её в Ейский архив».

Часть своей коллекции Лилиана передала в Ейский историко-краеведческий музей им. В.В. Самсонова. Остальные работы художник активно экспонирует, чтобы их смогли увидеть больше людей.

«Многие из этих художников — мои друзья и близкие люди, их работы согревают душу. Обычно не рисую в жанре реализма, возможно, поэтому в моей коллекции так много реалистических полотен моих коллег. Самое главное — в них живет родное море, Ейск, знакомые реки, парки и улочки. Всё то, что так трогает сердце», — добавляет Лилиана Кофанова.

Связь поколений и эмоции

В этой инициативе наиболее важной является социальная интеграция. Так считает Дмитрий Артемьев. Выставка призвана привлечь к культурной жизни самые разные слои населения, особенно, пожилых людей и подопечных социальных центров. Это поможет улучшить эмоциональное состояние и качество их жизни.

«Здесь несколько аспектов, — отмечает Дмитрий.- Например, культурное просвещение. Экспозиция знакомит зрителей с творчеством кубанских художников, помогает сохранить и популяризировать региональное искусство. формирует интерес к культуре соседнего региона».

По его словам, это и поддержка традиций. Благодаря демонстрации работ современных мастеров подрастающим гражданам России создается связь поколений, сохраняется художественное наследие Кубани. Помимо этого, такие встречи играют роль полноценной эмоциональной поддержки.

«Для инвалидов, подопечных домов престарелых, и тех, кто пользуется реабилитационными социальными программами, встречи с искусством становятся источником положительных эмоций, вдохновения и увлекательного общения», — уверен Дмитрий Артемьев.

По его мнению, основная цель новой передвижной выставки — не только познакомить широкую аудиторию с искусством региона, но и использовать творческую составляющую в качестве социальной поддержки, интеграции и культурного развития общества в целом.

Основа для диалога

Мария Шмытикова рассказала, что выставки проекта «Жемчужина Меотиды», также, как и другие его мероприятия — подходящая основа для доброго диалога между городами и регионами, людьми и поколениями. Это еще один культурный мост, и новая возможность показать людям красоту окружающего мира через личное виденье художников, скульпторов и мастеров декоративно-прикладного искусства.

«Хочется с помощью проекта «Жемчужина Меотиды» объединить подобными культурными акциями разные муниципалитеты Азовского побережья. Сейчас у нас проходит первый в России конкурс туристического декоративно-прикладного изделия ручной работы «Азовский сувенир», — отмечает Мария Шмытикова.

На конкурс поступили более 20 заявок – из Мариуполя, Бердянска, Крыма, Ейска и Таганрога. Вскоре организаторам предстоит подготовка лектория и передвижной выставки к юбилею Ивана Яковлевича Билибина — русского художника, книжного иллюстратора и театрального оформителя.

Тем временем, ейский скульптор Алексей Коноз из «АРТ-АЛЛЕИ» работает над подарком Таганрогскому театру им. Чехова к его юбилею и грядущему новоселью после реконструкции — над бюстом Антона Павловича.

А еще планируется, что 10 сентября в Литературном музее имени А. П. Чехова для жителей нашего города начнет работу передвижная выставка, посвященная юбилею Михаила Булгакова, открытие которой состоится 12 сентября.

Марина ДАРЕНСКАЯ

Фото ВК проекта «Жемчужина Меотиды»