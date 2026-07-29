Список Почетных граждан Таганрога пополнился двумя новыми именами

На июльском заседании Городской Думы депутаты единогласно одобрили присвоение звания «Почетный гражданин Таганрога» двум таганрожцам — генеральному директору ООО «Полимерпром» Геннадию Бородину и академику РАН, главному научному сотруднику НИИ МВС Южного федерального университета Игорю Каляеву.

За вклад в развитие промышленного производства в городе, сохранение военно-исторического и культурного наследия Таганрога и многолетнюю общественную и благотворительную деятельность в нашем городе присвоили статус Почетного гражданина Геннадию Бородину.

Таганрогский музей-заповедник на своих страницах выразил глубокую признательность Геннадию Алексеевичу за поддержку музейных проектов: переиздание в 2015 году альбома «А.П. Чехов и современники» и целой серии других изданий, увидевших свет благодаря его финансовому участию. Среди них — книга об истории таганрогского театра (2017 год), альбом-каталог «Таганрогское общество II половины XIX века в бытовых рисунках» (2019 год), монография «Таганрог. История архитектуры и градостроительства конца XVII – начала XX века» (2023год), альбом-каталог «Великая Фаина» (2024).

В 2017 году Геннадий Бородин оказал содействие возвращению в Таганрог из Германии картины Василия Поленова «Пруд с вётлами». При поддержке этого мецената «Фонд Таганрог Исторический» в прошлом году в День города передал в коллекцию Таганрогского музея-заповедника модель двухмачтового корабля русского флота «Таганрог», а в этом году – модель древнегреческого торгового судна.

Почётный гражданин Таганрога Игорь Каляев — доктор технических наук, профессор, академик Российской академии наук, научный руководитель одного из направлений Южного федерального университета — известный ученый с мировым именем.

Он — лауреат Государственной премии Российской Федерации, трижды лауреат Премии Правительства РФ, а также — лауреат Премии им. А.А. Расплетина РАН, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Работы Игоря Анатольевича в области многопроцессорных вычислительных и управляющих систем, а также интеллектуальной робототехники получили широкое признание в России и за рубежом. Игорь Анатольевич — автор и соавтор более 380 научных публикаций, в том числе 14 монографий. Результаты его исследовательской деятельности и опытно-конструкторских работ внедрены на различных предприятиях страны, в частности, и в Таганроге. Они успешно используются в авиационных комплексах радиолокационного обнаружения, системах обработки информации, принятия решений и управления. Звание «Почётный гражданин Таганрога» Игорю Каляеву присвоили за выдающиеся заслуги и значительные достижения в области науки.

Игорь Анатольевич – достойнейший представитель славной династии ученых. Звание «Почетный гражданин г. Таганрога» с 1985 года носил и его отец, Анатолий Васильевич Каляев — доктор технических наук, профессор, Герой Социалистического труда, академик РАН, Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации.

Редакция «Таганрогской Правды» немало благодарна Игорю Анатольевичу Каляеву за помощь в популяризации науки для широкого круга читателей, за основательную поддержку в процессе подготовки материалов для цикла статей о выдающихся ученых, имя которых связано с Таганрогом, и надеется на дальнейшее сотрудничество.

Марина Даренская, фото Таганрогского музея-заповедника, пресс-центра ЮФУ и с официального сайта Таганрогской городской Думы.