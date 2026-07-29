Актуализированная стратегия развития Таганрога до 2030 года соответствует семи национальным целям

Также городской документ синхронизирована с планами развития донского региона.

В Таганроге завершили актуализацию стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. Как сообщил заместитель главы администрации по вопросам экономики Олег Шеховцов, это не просто обновление документа, а четкий курс, по которому муниципалитет будет двигаться в ближайшие годы, отвечая на современные вызовы.

Обновленная стратегия приведена в соответствие с семью национальными целями развития РФ, которые президент Владимир Путин обозначил в послании Федеральному Собранию в 2024 году. Кроме того, разработчики опирались на актуализированную стратегию социально-экономического развития Ростовской области (2025 год). Это позволило выстроить единую траекторию развития региона и города, обеспечить согласованность приоритетов на всех уровнях управления.

Ключевые векторы развития Таганрога теперь напрямую работают на достижение общенациональных целей. Среди них — забота о людях (сохранение населения, укрепление здоровья, поддержка семьи и повышение благополучия жителей), раскрытие потенциала (создание условий для самореализации и воспитания социально ответственных граждан), комфортная и безопасная городская среда, экологическое благополучие, устойчивая экономика (новые рабочие места и поддержка предпринимательства), технологическое лидерство и цифровая трансформация.

В работе над документом участвовали эксперты, представители бизнеса, общественных организаций и жители города. Их предложения и идеи были учтены при формировании стратегии. Теперь предстоит этап реализации: разработка конкретных программ и проектов, определение сроков и ответственных исполнителей. В администрации пообещали информировать горожан о ходе работы и привлекать их к обсуждению ключевых решений.

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