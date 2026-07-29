Главная » Город

Актуализированная стратегия развития Таганрога до 2030 года соответствует семи национальным целям

На чтение 2 мин Просмотров 37 Опубликовано

Также городской документ синхронизирована с планами развития донского региона.

Город

В Таганроге завершили актуализацию стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. Как сообщил заместитель главы администрации по вопросам экономики Олег Шеховцов, это не просто обновление документа, а четкий курс, по которому муниципалитет будет двигаться в ближайшие годы, отвечая на современные вызовы.

Обновленная стратегия приведена в соответствие с семью национальными целями развития РФ, которые президент Владимир Путин обозначил в послании Федеральному Собранию в 2024 году. Кроме того, разработчики опирались на актуализированную стратегию социально-экономического развития Ростовской области (2025 год). Это позволило выстроить единую траекторию развития региона и города, обеспечить согласованность приоритетов на всех уровнях управления.

Ключевые векторы развития Таганрога теперь напрямую работают на достижение общенациональных целей. Среди них — забота о людях (сохранение населения, укрепление здоровья, поддержка семьи и повышение благополучия жителей), раскрытие потенциала (создание условий для самореализации и воспитания социально ответственных граждан), комфортная и безопасная городская среда, экологическое благополучие, устойчивая экономика (новые рабочие места и поддержка предпринимательства), технологическое лидерство и цифровая трансформация.

В работе над документом участвовали эксперты, представители бизнеса, общественных организаций и жители города. Их предложения и идеи были учтены при формировании стратегии. Теперь предстоит этап реализации: разработка конкретных программ и проектов, определение сроков и ответственных исполнителей. В администрации пообещали информировать горожан о ходе работы и привлекать их к обсуждению ключевых решений.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости стратегия развития Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru