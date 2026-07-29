Главная » Новости Таганрога

52 жителя дома в Таганроге, пострадавшего от ночной массированной атаки ВСУ, находятся в пункте временного размещения

На чтение 2 мин Опубликовано

На месте ЧС оперативные службы продолжают работу по устранению последствий вражеского налета.

Новости Таганрога

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел сегодня оперативный штаб, в повестке дня которого — меры по ликвидации последствий серьезных ЧП, произошедших в донском регионе в последние дни. Речь, в частности, шла о многоквартирных домах в Таганроге и Ростове, пострадавших в результате воздушных атак.

Что касается Таганрога, то, как сообщалось ранее, в результате падения обломков ракеты на многоквартирный жилой дом один человек погиб, еще один пострадал. На месте ЧС продолжают работать сотрудники оперативных служб. Жители дома, получившего повреждения, были эвакуированы.

«Сейчас в пункте временного размещения находятся 52 человека, из которых – 8 детей. Территория оцеплена, специалисты проводят необходимые мероприятия по обеспечению безопасности жителей. После завершения всех работ, пострадавший дом будет обследован экспертами для определения возможности дальнейшего проживания», — сообщил глава региона.

Что касается дома в ростовском ЖК «Красный Аксай», то, как сообщил Юрий Слюсарь, специалисты разрешили проживание во всех квартирах, за исключением двенадцати, расположенных на этажах, которые получили повреждения от обломков БПЛА. Помимо этого, в подъезде временно ограничена работа лифтов.

Жильцам пострадавших квартир в сопровождении сотрудников МЧС разрешили забрать уцелевшие вещи и мебель. В ближайшее время начнется подготовка проекта по восстановлению здания. Сегодня представители городской администрации встретятся с жильцами, чтобы обсудить дальнейшие действия.

Фото: скрин видео из канала в «Макс» Юрия Слюсаря

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости последствия воздушной атаки Ростовская область Таганрог Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru