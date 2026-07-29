Во время ночной атаки на Таганрог обломки ракеты упали на жилой дом, погибла женщина

В ночь на 29 июля Таганрог подвергся вражеской воздушной атаке. В результате падения обломков ракеты на многоквартирный жилой дом один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Ракетная опасность в городе была объявлена около часа ночи и продлилась примерно 60 минут. За это время фрагменты ракеты упали на жилой дом. Жильцов эвакуировали, для них развернули пункт временного размещения. В результате атаки погибла женщина, мужчина получил ранения.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Пострадавшему врачи оказывают необходимую медицинскую помощь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться», – написал глава региона в мессенджере «MAX».

Около двух часов ночи в соцсетях главы города Светланы Камбуловой появилось сообщение, что сохраняется угроза применения БПЛА по Таганрогу, а около 03.30 утра – о работе сил ПВО. Жители слышали более десятка взрывов, о последствиях на этот момент не сообщалось. В пять утра беспилотная опасность на территории Ростовской области все еще сохранялась.

Ранее мы рассказали, что в ночь в ночь на 28 июля во время отражения воздушной атаки вражеские беспилотники были уничтожены над акваторией Таганрогского залива.

Фото из архива