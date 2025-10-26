Главная » Новости Таганрога

В Таганроге женщине грозит до шести лет за кражу средств с банковской карты

В Таганроге правоохранительные органы пресекли незаконное использование утерянной банковской карты. Пожилая жительница города, потерявшая платежное средство, обратилась в полицию после получения уведомления о блокировке операции.

Сотрудники уголовного розыска провели проверку в торговых точках, где совершались покупки с применением найденной карты, а также опросили возможных свидетелей происшествия. В ходе оперативных мероприятий была установлена и задержана местная жительница, которая обнаружила карту, но не сообщила об этом в банк или полицию. Вместо этого она решила воспользоваться чужой картой для личной выгоды.

По факту произошедшего следственным подразделением УМВД России по Таганрогу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

«Санкция данной части статьи предусматривает возможность лишения свободы на срок до шести лет», — предупреждает УМВД Таганрога.

