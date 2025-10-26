Главная » Новости Ростовской области

На Дону мошенники атакуют молодежь призывного возраста и родственников погибших на СВО

На чтение 2 мин Просмотров 34 Опубликовано

Служба кибербезопасности Сбера сообщает о новой волне мошеннических звонков в Ростовской области. Злоумышленники представляются сотрудниками военкоматов и звонят как призывникам, так и родственникам погибших на СВО. Цель аферистов — получить доступ к личным данным и деньгам жертв.

Новости Ростовской области

В первом случае мошенники утверждают, что необходимо обновить данные в связи с осенним призывом или ознакомиться с повесткой в «Едином реестре воинского учёта». Во втором случае они сообщают о посмертном награждении родственников погибших и просят подтвердить информацию, отправляя код из СМС. Получив код, мошенники запугивают жертву и требуют перевести деньги на якобы «безопасные» счета.

Специалисты Сбера предупреждают, что подобные схемы основаны на использовании актуальной новостной повестки. В период осеннего призыва и после новостей о наградах семьям погибших, злоумышленники активизируются. Они просят назвать код из СМС или совершить срочный перевод денег, что является явным признаком мошенничества.

Ранее Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников сообщал, что за 8 месяцев 2025 года Сбер помог сохранить более 547 миллионов рублей почти 600 клиентам. Из них у каждого третьего, обратившегося за разблокировкой подозрительной операции, была выявлена социальная инженерия. В Ростовской области благодаря усилиям банка удалось предотвратить хищение 90 миллионов рублей средств жителей региона.

Отметим, что если раньше жертвами мошенников в основном становились люди среднего и пожилого возраста, то сегодня аферисты всё чаще обращают внимание на подростков и молодёжь, вовлекая их в преступные схемы, включая и уголовно наказуемое дропперство.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью Kandinsky

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность мошенники телефонное мошенничество
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru