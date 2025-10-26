На Дону мошенники атакуют молодежь призывного возраста и родственников погибших на СВО

Служба кибербезопасности Сбера сообщает о новой волне мошеннических звонков в Ростовской области. Злоумышленники представляются сотрудниками военкоматов и звонят как призывникам, так и родственникам погибших на СВО. Цель аферистов — получить доступ к личным данным и деньгам жертв.

В первом случае мошенники утверждают, что необходимо обновить данные в связи с осенним призывом или ознакомиться с повесткой в «Едином реестре воинского учёта». Во втором случае они сообщают о посмертном награждении родственников погибших и просят подтвердить информацию, отправляя код из СМС. Получив код, мошенники запугивают жертву и требуют перевести деньги на якобы «безопасные» счета.

Специалисты Сбера предупреждают, что подобные схемы основаны на использовании актуальной новостной повестки. В период осеннего призыва и после новостей о наградах семьям погибших, злоумышленники активизируются. Они просят назвать код из СМС или совершить срочный перевод денег, что является явным признаком мошенничества.

Ранее Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников сообщал, что за 8 месяцев 2025 года Сбер помог сохранить более 547 миллионов рублей почти 600 клиентам. Из них у каждого третьего, обратившегося за разблокировкой подозрительной операции, была выявлена социальная инженерия. В Ростовской области благодаря усилиям банка удалось предотвратить хищение 90 миллионов рублей средств жителей региона.

Отметим, что если раньше жертвами мошенников в основном становились люди среднего и пожилого возраста, то сегодня аферисты всё чаще обращают внимание на подростков и молодёжь, вовлекая их в преступные схемы, включая и уголовно наказуемое дропперство.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью Kandinsky