В Таганроге завершился V фестиваль короткометражного кино «Солнечные часы»

Организаторы фестиваля «Солнечные часы» планируют превратить его в просветительский проект городов Приазовья.

29 апреля в Таганроге завершился V городской детско-юношеский фестиваль короткометражного кино «Солнечные часы. Курс на единство». Мероприятие стало итогом очередного творческого сезона, который с каждым годом привлекает все больше молодых участников и расширяет свою географию.

Напомним, фестиваль «Солнечные часы» был основан в 2021 году. За пять лет он вышел за рамки городского события и превратился в крупный культурно-образовательный проект, известный в нескольких регионах России, а с 2026 года — и в Республике Беларусь.

«За это время свои силы в киноискусстве попробовали дети и подростки от 5 до 19 лет, а в оргкомитет поступило 316 короткометражных фильмов и 35 мультфильмов», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

В юбилейном, пятом сезоне на суд зрителей и жюри представили 33 творческие работы. Таганрог был представлен учащимися 15 дошкольных учреждений, 29 общеобразовательных школ, ребятами из Центра внешкольной работы и Дворца детского творчества, а также юными артистами студии-театра «Люди». Участники пробовали себя в разных жанрах: игровом и документальном кино, социальной рекламе, анимации и создании буктрейлеров. Через объектив камеры юные авторы исследовали темы патриотизма, дружбы, семейных ценностей, истории родного края и межнационального единства.

В этом году организаторы расширили конкурсную программу, добавив новые номинации: «Семейное кино» и «Методическая разработка учителей».

Оценка детского творчества проходила через многоуровневую систему судейства. В профессиональное жюри вошли преподаватели и магистранты Таганрогского института имени А.П. Чехова, научные сотрудники Таганрогского музея-заповедника, представители Крымского киномедиацентра, организаторы Международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс» из Тюмени, а также руководители школьных медиацентров — учителя таганрогских школ. Кроме того, работало независимое детское жюри, а зрители могли проголосовать за понравившиеся картины.

Организаторы не планируют останавливаться на достигнутом. Уже ведется работа над трансформацией «Солнечных часов» в масштабный просветительский кинофестиваль городов Приазовья, к которому присоединятся новые территории России. Также программу планируют расширить специальной номинацией, направленной на популяризацию туризма.

Фото: МАХ Светланы Камбуловой

