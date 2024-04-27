В Таганроге подвели итоги фестиваля короткометражного фильма «Солнечные часы»

В зрительском голосовании за лучшие короткометражки приняли участие более 15 тысяч таганрожцев.

В Таганроге 25 апреля прошел финал III регионального детско-юношеского фестиваля короткометражного фильма «Солнечные часы». Его участниками стали 22 школы, 15 детских садов и учреждения дополнительного образования, сообщили в городском управлении образования.

Киноработы этого года отличаются оригинальными идеями, высокохудожественным воплощением и глубоким смыслом. В них авторы поднимают темы дружбы, общения и взросления, профессионального роста, — отмечается в сообщении.

Почетными гостями торжественного мероприятия стали депутат Законодательного собрания Ростовской области Татьяна Михеева, начальник управления образования Ольга Морозова, председатель местного отделения РДДМ «Движение Первых» Анна Скубриева. А также преподаватели Таганрогского института им. А. П. Чехова, научные сотрудники Таганрогского музея–заповедника, которые вручили награды участникам конкурса.

В зрительском голосовании приняли участие более 15000 таганрожцев.

Гран-при 2024 года завоевал буктрейлер по произведению Льва Толстого «Война и мир» — школа № 26.

Ранее мы сообщали, что воспитанники детских садов Таганрога связали 57-метровый шарф к 100-летию «Мурзилки».

Фото управления образования Таганрога