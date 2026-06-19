Главная » #ЖКХ

В Таганроге завершили земляные работы на месте прорыва водопровода и продлили время ремонта

На чтение 1 мин Просмотров 45 Опубликовано

В Таганроге завершился первый этап работ на месте прорыва водопровода на улице П. Тольятти — земляные работы окончены. Однако сроки устранения аварии пришлось продлить до 15 часов из-за серьезных повреждений трубы.

#ЖКХ

Как рассказал заместитель главы городской администрации Егор Долматов, побывавший на объекте, сотрудникам «Водоканала» пришлось проводить масштабные земляные работы, чтобы добраться до трубопровода, залегающего на глубине трех метров. На месте задействовано пять единиц спецтехники, бригады работают в усиленном режиме.

Выяснилось, что трубопровод получил серьезные повреждения, и для его ремонта необходимо изготовить специальный хомут. Именно поэтому срок ликвидации аварии продлен до 15.00.

Глава города Светлана Камбулова отметила, что специалисты делают всё необходимое, чтобы как можно быстрее устранить аварию и восстановить водоснабжение в жилых домах и социальных учреждениях.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге порыв водопроводной трубы диаметром 300 мм произошел на улице П. Тольятти.

Фото: мессенджер «MAX» «Таганрог. ЖКХ под контролем»  

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ЖКХ новости ремонт водопровода Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru