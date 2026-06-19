В Таганроге завершили земляные работы на месте прорыва водопровода и продлили время ремонта

В Таганроге завершился первый этап работ на месте прорыва водопровода на улице П. Тольятти — земляные работы окончены. Однако сроки устранения аварии пришлось продлить до 15 часов из-за серьезных повреждений трубы.

Как рассказал заместитель главы городской администрации Егор Долматов, побывавший на объекте, сотрудникам «Водоканала» пришлось проводить масштабные земляные работы, чтобы добраться до трубопровода, залегающего на глубине трех метров. На месте задействовано пять единиц спецтехники, бригады работают в усиленном режиме.

Выяснилось, что трубопровод получил серьезные повреждения, и для его ремонта необходимо изготовить специальный хомут. Именно поэтому срок ликвидации аварии продлен до 15.00.

Глава города Светлана Камбулова отметила, что специалисты делают всё необходимое, чтобы как можно быстрее устранить аварию и восстановить водоснабжение в жилых домах и социальных учреждениях.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге порыв водопроводной трубы диаметром 300 мм произошел на улице П. Тольятти.

Фото: мессенджер «MAX» «Таганрог. ЖКХ под контролем»