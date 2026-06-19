В Таганроге порыв водопроводной трубы диаметром 300 мм произошел на улице П. Тольятти

19 июня в Таганроге специалисты «Водоканала» устраняют аварию на сетях водопровода, которая произошла на улице П. Тольятти, 22/3. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, аварийные бригады уже находятся на месте и приступили к ликвидации порыва трубы диаметром 300 мм. В связи с этим временно изменены параметры водоснабжения в районе, ограниченном улицами Дзержинского, П. Тольятти и Московская. Ориентировочное время завершения работ — сегодня до 12.00.

«Специалисты делают всё возможное, чтобы дать воду раньше», — отметила Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что на улицах Таганрога заменили десятки светильников и отремонтировали светофоры на двух перекрестках.

Фото из архива