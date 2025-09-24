В Таганроге завершено обследование домов, пострадавших от атаки БПЛА

С 25 сентября в многоквартирных домах по улицам Морозова и Дзержинского, пострадавших от атаки БПЛА, начнут работы по остеклению.

Рабочая группа завершила комиссионное обследование квартир в МКД по улицам Дзержинского и Морозова, получивших повреждения в результате отражения атаки БПЛА в ночь на 24 сентября. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова. Напомним, в нескольких домах выбиты стекла, повреждены балконы. К счастью, обошлось без пострадавших среди людей.

Завтра, 25 сентября, управляющие компании совместно с бизнес-сообществом и депутатским корпусом приступают к работам по остеклению.

«Все повреждения будут восстановлены. Обращаюсь к жительцам домов с просьбой обеспечить доступ специалистов для проведения работ. Никто не останется без поддержки!», — отметила Светлана Камбулова.

В ночь на 24 сентября украинские БПЛА атаковали Таганрог, Мясниковский, Миллеровский, Куйбышевский, Шолоховский, Тарасовский и Верхнедонской районы Ростовской области.

Изображение от vecstock на Freepik