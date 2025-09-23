В результате воздушной атаки пострадавших среди людей в Таганроге нет

Последствия на земле уточняются.
В 21.49 23 сентября в Таганроге была объявлена воздушная тревога. В соцсетях горожане сообщают о нескольких звуках взрывов, в том числе в районе ТАГМЕТа и переулке Парковом.
«Над городом были сбиты БПЛА. Оперативные службы принимают меры по устранению упавших остатков. Никто не пострадал, — сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова в 23.25 23 сентября и попросила горожан сохранять спокойствие».
