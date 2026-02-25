В Таганроге завершен ремонт ливневки на пересечении Петровской и Гоголевского, дорожное полотно восстановят в апреле

В Таганроге практически завершены работы по ремонту ливневой канализации на пересечении Петровской улицы и Гоголевского переулка. 25 февраля специалисты засыплют образовавшуюся вокруг колодца яму песком и щебнем.

Как сообщает МКУ «Благоустройство», на объекте окончен демонтаж опалубки и выполнены сварочные работы: по периметру проема ливнеприемного колодца установлен металлический уголок для повышения надежности конструкции, а также смонтирована решетка закрытого типа.

Окончательное восстановление дорожного полотна намечено на апрель.

«В апреле месяце будут выполнены работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Мы уделим особое внимание планировке дорожного полотна для обеспечения правильного водоотведения талых и дождевых вод», — отмечается в сообщении.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге завершили ремонт коллектора на двух участках Мало-Почтовой улицы.

Фото МКУ «Благоустройство»