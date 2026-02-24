В Таганроге завершили ремонт коллектора на двух участках Мало-Почтовой улицы

Асфальтирование дорог, поврежденных в ходе ремонта, начнется в марте.

В Таганроге продолжаются масштабные работы по ремонту городского канализационного коллектора. На данный момент полностью завершены технические операции, включая демонтаж временного наземного трубопровода, на двух ключевых участках: между улицей Мало-Почтовой, 32 и улицей 2-й Котельной, а также по улице Мало-Почтовой между домами № 46 и № 32.

Многие жители интересуются сроками восстановления дорожного полотна, нарушенного во время ремонтных. Как сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова, асфальтирование поврежденных участков дорог начнется в марте, когда установится стабильная погода.

Основное внимание сейчас сосредоточено на третьем, самом протяженном участке коллектора от улицы Железнодорожной до улицы Мало-Почтовой. Его длина составляет 1 139 метров, а диаметр трубы — 1 000 мм. Финансирование работ на этом объекте, общая стоимость которых оценивается в 207,7 млн рублей, осуществляется из областного бюджета (205,7 млн рублей), с софинансированием из городской казны (2,1 млн рублей).

Ремонт здесь ведется в три этапа. Первый уже завершен. В рамках второго этапа, который охватывает 399 метров коллектора, техническая готовность на сегодня достигла 60%. Подрядчиками уже выполнена санация 258 метров трубопровода, проведены разработка котлованов с креплением стен, вывоз шлама на полигон и прочистка железобетонной трубы.

Третий этап включает в себя работы на участке длиной 555 метров. Специалисты планируют завершить все работы второго и третьего этапов во втором квартале 2026 года.

«О ходе работ по ремонту коллектора продолжу информировать», — заверила глава города.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой