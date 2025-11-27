В Таганроге затруднено движение транспорта по улице Ломоносова

Заторы связаны с проведением ремонтных работ.

«В связи с проведением ремонтных работ на участке автомобильной дороги по улице Ломоносова возможно затруднение движения транспорта. Объём работ значителен, что может повлиять на пропускную способность дороги», — информирует МКУ «Благоустройство».

Участников дорожного движения просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов, по возможности выбирать альтернативные пути объезда.

Ранее мы рассказывали, что до 23 декабря в Таганроге ограничено движение транспорта по улице П. Тольятти.

