В Таганроге на два месяца ограничили движение транспорта на улице П. Тольятти

С 23 октября в Таганроге временно ограничено движение транспорта по улице П. Тольятти на участке от дома № 34 до улицы Московской. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Ограничение введено до 23 декабря в связи с проведением  капитального ремонта двух участков тепловых сетей.

Для общественного транспорта автобусов маршрута № 36В разработана временная схема движения: от улицы Москатова по улицам Дзержинского, П. Тольятти, 1-й Школьной, по переулку 14-му Артиллерийскому, улице  Московской и далее по обычной схеме маршрута.

Водителей личного автотранспорта просят учитывать изменения схемы проезда, обращать внимание на временные дорожные знаки и выбирать альтернативные пути следования.

Ранее мы рассказали, что до 31 ноября ограничили движение на участке улицы Сызранова.

