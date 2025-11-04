В Таганроге «замена электросчётчика» стоила пенсионеру 12,5 млн рублей

В Таганроге 78-летний пенсионер стал жертвой мошенников, лишившись 12,5 миллиона рублей после серии телефонных звонков от лиц, выдававших себя за сотрудников электросетей и служб безопасности.

Потерпевший обратился с заявлением в отдел полиции № 3 УМВД России по городу, где было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество».

Как установили правоохранители, в прошлом месяце неизвестный позвонил мужчине, представился работником электросетей и сообщил о предстоящей замене счетчиков, после чего убедил пенсионера продиктовать код из СМС. Затем звонивший представился «специалистом по надзору в сфере связи», заявив, что предыдущий собеседник был мошенником, и попросил установить дополнительное приложение «для конфиденциальности». В последующие дни с потерпевшим общались якобы сотрудники «службы безопасности» и «финансового мониторинга», которые убедили его в необходимости снять все накопления с банковских счетов под предлогом защиты от обвинений в «финансировании недружественного государства». Деньги пенсионер передал курьерам в условленном месте, после чего связь с мошенниками прекратилась.

«Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и причастных лиц», — пишет источник.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают гражданам о необходимости быть бдительными при получении подозрительных звонков и сообщений, не сообщать персональные данные, коды из СМС и не совершать операции по переводу денег по инструкциям неизвестных лиц.

