Под Таганрогом женщина потеряла более 1,3 млн рублей из-за посылки с косметикой

Жительница Неклиновского района стала жертвой мошенников, потеряв более миллиона рублей в результате телефонного обмана. 59-летняя женщина обратилась в полицию после того, как злоумышленники убедили ее перевести все сбережения на «безопасный счет», сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По словам потерпевшей, все началось с телефонного звонка от неизвестного, который сообщил о поступлении посылки на ее имя из косметической фирмы. Поскольку забрать ее лично в Ростове не было возможности, женщина попросила отправить посылку почтой. В этот момент мошенник попросил продиктовать код из смс-сообщения. После этого на телефон пострадавшей начали поступать уведомления о входе в портал госуслуг с нового устройства и оформлении доверенности.

Обеспокоившись, женщина позвонила на «горячую линию», где мужской голос перевел ее на другого сотрудника. Этот человек убедил заявительницу установить определенное приложение, после чего с ней связался новый собеседник. Он потребовал уйти в уединенное место, чтобы никто не слышал разговор, и сообщил, что она стала жертвой мошенничества. Для защиты средств ей предложили перевести деньги в банк, который будет открыт на ее имя, утверждая, что там средства будут в безопасности до аннулирования подписанной доверенности.

Под предлогом необходимости «обнулить счета» потерпевшая сняла все свои деньги в банкомате и перевела 1 310 000 рублей на указанные мошенником номера телефонов. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Фото из архива