В Таганроге заливают фундамент нового лечебного корпуса БСМП на 524 койки

В Таганроге продолжается реализация масштабного проекта по реконструкции городской БСМП, который позволит улучшить качество медпомощи для жителей города и трех соседних районов. На сегодняшний день общая готовность объекта оценивается в 9%, сообщает портал донского правительства.

На площадке продолжаются работы по укреплению грунтов, устройству опалубки, бурению и заливке фундаментов, а также прокладке сетей водоснабжения и водоотведения. Общий объем финансирования проекта составляет 22,3 миллиарда рублей, из которых 13 миллиардов — средства федерального бюджета, остальное — областного.

Напомним, что работы ведутся в рамках госпрограммы «Строительство» и проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения». Они разделены на три ключевых этапа: возведение лечебно-диагностического корпуса на 524 койки, строительство здания станции скорой помощи и создание инфекционного отделения.

В настоящее время идет реализация первого этапа — строительство корпуса площадью 20,5 тысячи квадратных метров. Объект сложной конфигурации будет включать три блока, контрольно-пропускной пункт, противопожарную насосную станцию с резервуарами, блочно-модульную котельную и кислородную станцию. Сдача этого корпуса запланирована на декабрь 2030 года.

Фото Анатолия Ивашова