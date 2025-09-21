Главная » Новости Таганрога

В Таганроге задержали посредника в передаче взятки

На чтение 1 мин Просмотров 23 Опубликовано

В Таганроге возбуждено уголовное дело в отношении  местного жителя, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки, сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Новости Таганрога

Предполагается, что деньги предназначались за получение иностранцами гражданства РФ в обход установленного порядка.

«Оперативники установили, что таганрожец за 200 тысяч рублей обещал оказать содействие гражданину одной из стран Центральной Азии в получении гражданства РФ, несмотря на имеющиеся юридические препятствия», – пишет источник.

По мнению оперативников, деньги должны были получить неизвестные сотрудникам правоохранительных органов. Фигуранта задержали с поличным.

Ранее мы рассказали, что Следком РФ проверит информацию об использовании рабского труда в донском хуторе.

Фото rostov.sledcom.ru  

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

взятка гражданство новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru