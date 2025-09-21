В Таганроге задержали посредника в передаче взятки

В Таганроге возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки, сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.
Предполагается, что деньги предназначались за получение иностранцами гражданства РФ в обход установленного порядка.
«Оперативники установили, что таганрожец за 200 тысяч рублей обещал оказать содействие гражданину одной из стран Центральной Азии в получении гражданства РФ, несмотря на имеющиеся юридические препятствия», – пишет источник.
По мнению оперативников, деньги должны были получить неизвестные сотрудникам правоохранительных органов. Фигуранта задержали с поличным.
Фото rostov.sledcom.ru