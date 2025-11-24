Главная » #ЖКХ

В Таганроге за неделю произошло более 70 аварий на водопроводных сетях

В Таганроге специалисты «Водоканала» за минувшую неделю устранили 71 аварию на водопроводных сетях, и сейчас продолжают работать над обеспечением стабильного водоснабжения жителей, сообщила глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, в ближайшие дни запланированы ремонтные работы на улицах Бабушкина, 36, Циолковского, 8, Ветреной, 18, Н. Кукольника (район рощи «Дубки») и Фрунзе, 79/4.

Информацию о проведении аварийно-восстановительных мероприятий можно отслеживать на официальных страницах УЖКХ и на сайте таганрогского «Водоканала».

Ранее мы рассказали, что в 2025 году изменилось в системе городского хозяйства.

Фото из архива

