Водоснабжение, энергетика, отопительный сезон: в Таганроге подводят итоги 2025 года

Глава Таганрога Светлана Камбулова продолжает делиться итогами работы администрации города в 2025 году. На своих страницах в соцсетях она рассказала о том, что изменилось в системе городского хозяйства.

Водоснабжение

Администрация Таганрога ведет совместную работу с городским «Водоканалом». В январе 2025 года предприятие приступило к выполнению программных мероприятий на этот год. Основной акцент сделан на развитии систем водоснабжения и водоотведения.

Был выполнен большой объем работ по замене аварийных участков сетей и оборудования. Это замена аварийных участков трубопроводов диаметром до 800 мм, общей протяженностью 8 511 м; замена и ремонт 142 единиц запорной арматуры и 16 единиц электроприводов к ним; замена и автоматизация оборудования, установка частотных преобразователей на 6 повысительных насосных станцих; замена и капремонт 5 насосных агрегатов на насосных станциях. Также был произведен ремонт на 68 пожарных гидрантах и 332 водопроводных колодцах и камерах; заменены аварийные участки сетей канализации, общей протяженностью 1 264 м.

В рамках инвестиционной программы МУП «Управление «Водоканал» реализовало проект реконструкции участков технического водовода д 800 мм, протяженностью 1800 м в Неклиновском районе Ростовской области. Выполнена реконструкция участка канализационного коллектора д 800 мм, протяженностью 202 м по ул. Сызранова.

«В 2025 году выполняется капитальный ремонт на трех аварийных участках канализационного коллектора по улице Мало-Почтовой, протяженностью 826 метров. Работы на двух участках планируется завершить до конца текущего года. На одном до 31 марта 2026 года будет завершен третий этап работ», — сообщила Светлана Камбулова.

Энергетика

В рамках договора о сотрудничестве в течение года администрация Таганрога совместно решала все проблемные вопросы с ПАО «Россети Юг». Для повышения надежности энергоснабжения с начала 2025 года персоналом Таганрогского филиала были проведены комплексные мероприятия по ремонту электрооборудования на 61 трансформаторной подстанции, 19 силовых трансформаторах, 1,3 км кабельных линий, 3,7 км воздушных линий, 51 опоры и другого оборудования.

Также в рамках консолидации электросетевых активов заключен договор о передаче объектов, находящихся на балансе города на баланс филиала ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго» ПО ЮЗЭС Таганрогский РЭС. Согласно договору, персонал Таганрогского РЭС на постоянной основе ведет оперативное обслуживание сетей ДНТ «Металлург», СНТ «Радуга», ДНТ «Лагуна» и аварийно-восстановительный ремонт.

«Результатом этой работы стало сокращение времени отсутствия электроснабжения потребителей ДНТ и СНТ», — подчеркнула глава города.

Отопительный сезон

В Таганроге все 152 котельные запущены, теплоноситель подан во все 1082 многоквартирных дома и 220 объектов социальной сферы. Разработана актуализированная схема теплоснабжения на 2026 год, включая электронную модель.

Проходит капитальный ремонт котельного оборудования в двух котельных и на 11 аварийных участках тепловых сетей.

Из городского бюджета выделен 31 млн рублей на закупку материалов для аварийно-восстановительных работ на котельной на ул. Ленина, 220. Работы выполняются силами МУП «Городское хозяйство».

«Принимаемые меры направлены на улучшение качества жизни горожан и поддержание эффективной работы коммунальных служб», — отметила Светлана Камбулова.

Напомним, 27 ноября в 17 часов, в ГДК состоится отчёт главы города Таганрога Светланы Камбуловой о работе администрации в 2025 году.

Фото из архива