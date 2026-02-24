Главная » Город

В Таганроге за неделю отловили 11 безнадзорных собак на городских улицах

МКУ «Благоустройство» принимает от горожан заявки на отлов животных.

В Таганроге продолжается работа по регулированию численности безнадзорных животных. На неделе с 12 по 19 февраля специалисты отловили собак на нескольких городских улицах. На Николаевском шоссе было изъято 7 животных, на Мариупольском шоссе — 3, а на улице Вишневой — одна собака.

Параллельно на улице Чучева, во дворах домов №№ 42-44, были замечены собаки с ушными клипсами, которые не проявляли агрессии.

«Все отловленные животные проходят обязательные процедуры: их чипируют и стерилизуют. После этого собак выпускают в прежние места обитания, за исключением территорий, прилегающих к школам, и зонам массового отдыха горожан», — напоминает МКУ «Благоустройство».

Сотрудники учреждения обращаются к жителям с просьбой сообщать о случаях, требующих вмешательства. Для этого можно позвонить по телефону 8 (8634) 43-14-06. При оформлении заявки на отлов животных необходимо указать адрес, свои фамилию, имя, отчество и номер контактного телефона.

Власти также напоминают гражданам о простых правилах безопасности. Не рекомендуется подкармливать безнадзорных животных в жилых кварталах, так как это способствует формированию стай. Родителям советуют объяснить детям, что нельзя дразнить собак, бросать в них камни или причинять им вред.

Владельцам домашних питомцев напоминают о необходимости контролировать их выгул и не допускать самовыгула. Для выгула можно использовать специально оборудованные площадки на улице Спортивной и около памятника Петру I.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге власти отказались от отлова собак на улице Менделеева после проверки.

