В Таганроге за неделю использовали 60 тонн противогололедных материалов

В Таганроге за неделю для обработки пешеходных зон было использовано около 60 тонн противогололедных материалов, однако горожане продолжают сообщать о проблемах с уборкой улиц и тротуаров. Об этом проинформировала глава города Светлана Камбулова.

В течение недели значительное число обращений поступило от жителей улиц Дзержинского, Ленина, Транспортной, Петровской, Маргелова, Михайловской, Галицкого, Московской, Канавной, Л. Чайкиной, переулков 1‑го и 10-го Новых, 13-й и 21-й аллей, а также по ДНТ «Металлург» на Николаевском шоссе. Отдельные вопросы касались состояния улицы Галицкого в районе школы № 39. По всем перечисленным локациям, как сообщила Светлана Камбулова, была выполнена очистка от снега и обработка пескосоляной смесью. В частности, 8 февраля, после установления минусовых температур, была расчищена автомобильная дорога к школе № 39, что обеспечило нормальный доступ к учреждению.

Работы по обработке противогололедными материалами магистралей, остановок общественного транспорта, подъездов к социально значимым объектам и ключевых перекрестков ведутся в круглосуточном режиме.

«Еще раз подчеркиваю: все образовательные организации работают в штатном режиме», — отметила глава города.

Для оперативного реагирования на проблемы с расчисткой дорог и тротуаров жители могут обращаться в аварийно-диспетчерскую службу МКУ «Благоустройство» по телефону: 8 (8634) 43‑14‑06. Служба работает круглосуточно.

