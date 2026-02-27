Главная » #Образование

Учащиеся таганрогских школ, которые после 9 класса идут в колледжи и техникумы, могут сдавать всего два обязательных экзамена

На чтение 1 мин Просмотров 37 Опубликовано

В донском регионе реализуется федеральный пилотный проект по расширению доступности среднего профессионального образования.

#Образование

С этого года выпускники 9-х классов смогут поступить на бюджетные места по востребованным в регионе направлениям, сдав только два обязательных экзамена — русский язык и математику. Это касается таких специальностей, как машиностроение, металлообработка, сельское хозяйство, образование и медицина.

Чтобы принять участие в пилотном проекте, выпускникам нужно подать заявление в своей школе до 1 апреля. В Ростовской области проект реализуется в 21 учреждении среднего профессионального образования по 19 специальностям и профессиям.

Список востребованных направлений составлен с учетом потребностей регионального рынка труда и включает такие профессии, как сварщик, агроном, мастер сельхозпроизводства, специалист по сестринскому и акушерскому делу, воспитатель, учитель начальных классов, технолог машиностроения и другие.

В регионе организована работа горячих линий, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. По вопросам проведения ГИА для девятиклассников: 8 863 269 57 42, по вопросам приема в учреждения СПО: 8 863 240 49 50.

Фото: donland.ru

выпускные экзамены новости образование Ростовская область Таганрог школы
