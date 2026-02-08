В Таганроге применяют реагенты для очистки дорог от ледяного наката

В Таганроге коммунальные службы ведут борьбу с гололедом и ледяным накатом на городских улицах. Для эффективной очистки дорожного полотна, с которым не справляется стандартный снегоуборочный ковш, применяются специальные реагенты.

По информации МКУ «Благоустройство», вчера техника работала на улице Дзержинского, а также приводились в порядок обочины на улице Сызранова. Работы продолжаются и сегодня. Тротуары очищаются мини-погрузчиками на ряде улиц, включая переулки Большой и Малый Садовые, улицы Чехова (в центре), Октябрьскую (в центре), Транспортную, Чехова, С. Шило, Театральную, Ломоносова, Циолковского, Вишневую, Б. Хмельницкого, а также на участке Николаевского шоссе до кирпичного завода. Все службы работают в круглосуточном режиме.

Для связи с аварийно-диспетчерской службой МКУ «Благоустройство» по вопросам расчистки дорог и тротуаров действует круглосуточный телефон: 8 (8634) 43-14-06.

Фото МКУ «Благоустройство»