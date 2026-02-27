Число выпускников Центра «Правильная речь» в Таганроге превысило 6000

«Логопедия — это магия, в силах которой вершить судьбы людей» — слова взрослой выпускницы Центра развития и коррекции речи И.В. Янченко «Правильная речь» Полины. В этом году Центру исполняется 10 лет.

Когда-то Полине ставили диагноз «ринолалия» из-за врожденной расщелины нёба, а позже она стала студенткой Таганрогского института имени А. П. Чехова по профилю «Логопедия». Помогла совместная комплексная работа специалистов из «Правильной речи» и родителей девочки с малого возраста. Учитель-логопед высшей категории, кандидат психологических наук, логопсихотерапевт руководитель Центра Ирина Янченко рассказала об особенностях своей профессии.

«Мы не опоздали? Сколько шансов, что можно всё исправить и недуг уйдет?» — часто спрашивают родители. Всё зависит от своевременной квалифицированной помощи», — подчеркивает Ирина Владимировна.

К году ребенок должен говорить первые слова, а к полутора — фразы и так далее. Ребенок не говорит? Лучше обратиться к специалистам как можно раньше. Логопед Центра Анна Чобанова проведет диагностическую консультацию с годовалого возраста. Нарушение слуха, интеллекта, аутистического спектра, алалия, временная задержка психического развития и другое: нужно выяснить, что именно стало причиной проблемы. При любом отклонении от нормы логопедическое заключение позволит подготовить план помощи. Занятия дополнит комплексная работа с неврологами, ортодонтами, хирургами (например, если речь идет о расщелине в нёбе).

В Центре «Правильная речь» работает высококвалифицированный нейропсихолог Екатерина Коршунова. Его спектр — сложности с концентрацией внимания, со зрительным, слуховым восприятием… Этот специалист работает с телом, с пространственными представлениями, может помочь детям с особенностями поведения, саморегуляции.

«Благодарю учителей, которые рекомендуют наш Центр некоторым своим учащимся. Дисграфия (нарушение письма, не связанное с интеллектом), дислексия (нарушение способности к овладению навыками чтения) проявляются уже ко второму классу школы», — отмечает Ирина Янченко.

Подопечные Центра после регулярных занятий часто становятся отличниками. К примеру, родители Даши увидели проблему, когда девочке ставили тройки в первой четверти учебного года. Во II четверти в аттестате стояли четверки, в III четверти – уже пятерки. С этим можно и нужно работать.

А еще сейчас нередко дети встречаются с психологическими особенностями поведения. Педагог-психолог Наталья Туболева знает, как важно научить ребенка соблюдать правила, а родителей — выстраивать границы. Не наказывать, а обратиться к методике поощрении, и следовать правилам: «мы с тобой договорились…».

«А заикание? Может ли уйти оно совсем? Сначала (месяц-полтора) заикание то проявляется, то пропадает — это время оптимального восстановления темпо-ритмической стороны речи, — поясняет Ирина Янченко.

Самый младший её выпускник из заикавшихся ранее, Илюша, поправил речь к 2,5 годам, прошел курс «Улиточки». Мама и папа удачно поймали момент! Сейчас Илюша пошел в школу, отличник, спортсмен, занимается музыкой, и чистая речь для него — норма. Чистая речь помогает, становится социальным лифтом, помогает найти свое место в жизни. Обратите внимание на своих детей.

Центр развития и коррекции И.В. Янченко «Правильная речь» расположен на улице Инструментальной, 11 Г.

Реклама

Рекламодатель центр И.В. Янченко «Правильная речь»

ИНН 615410813996

erid: 2VfnxvxWQ2u

Марина ДАРЕНСКАЯ

Фото предоставлено Центром «Правильная речь»