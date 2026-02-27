Главная » Новости Таганрога

Таганрогские каратисты стали победителями и призерами всероссийских соревнований

На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

На их счету три золотые и три серебряные медали.

Новости Таганрога

На состоявшихся в Подмосковье Всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ успешно выступили спортсмены из Таганрога. Соревнования были отборочными на Спартакиаду учащихся и собрали 2 тыс. спортсменов из 40 регионов России.

Таганрожец Владимир Иванов стал победителем в полном контакте в средствах защиты в категории до 85 кг и был награжден Кубком мужества за звание 3-кратного чемпиона мира. Лев Парасоцкий в категории до 80 кг также был первым. Две медали, золотая и серебряная, на счету Софии Петросян — в двоеборье и Катарегокай Валентина Потехина была второй в полном контакте в средствах защиты в категории до 64 кг, а Анна Белявцева — до 45 кг.

Тренируют спортсменов Владимир Копылов и Эллада Сулейманова.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

каратэ новости спорт Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru