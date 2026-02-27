Таганрогские каратисты стали победителями и призерами всероссийских соревнований

На их счету три золотые и три серебряные медали.

На состоявшихся в Подмосковье Всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ успешно выступили спортсмены из Таганрога. Соревнования были отборочными на Спартакиаду учащихся и собрали 2 тыс. спортсменов из 40 регионов России.

Таганрожец Владимир Иванов стал победителем в полном контакте в средствах защиты в категории до 85 кг и был награжден Кубком мужества за звание 3-кратного чемпиона мира. Лев Парасоцкий в категории до 80 кг также был первым. Две медали, золотая и серебряная, на счету Софии Петросян — в двоеборье и Катарегокай Валентина Потехина была второй в полном контакте в средствах защиты в категории до 64 кг, а Анна Белявцева — до 45 кг.

Тренируют спортсменов Владимир Копылов и Эллада Сулейманова.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»