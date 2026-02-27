Главная » #Память

В музее «Самбекские высоты» сегодня обсуждали деятельность поисковых отрядов на Дону

В региональном круглом столе приняли участие представители научного сообщества, образовательных организаций и поискового движения.  

Сегодня под Таганрогом, в музее «Самбекские высоты», прошёл региональный круглый стол на тему «Поисковое движение как инструмент сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне: современные вызовы и возможности», организованный при поддержке Российского военно-исторического общества. В мероприятии приняли участие представители научного сообщества региона, музеев и образовательных организаций. С приветственными речами выступили директор музейного комплекса Алексей Данильченко и декан факультета истории и филологии Таганрогского института имени А.П. Чехова Валентина Агеева.

На круглом столе прозвучали доклады о сотрудничестве вузов с поисковыми отрядами Ростовской области и о сохранении памяти о защитниках Аджимушкайских каменоломен. Также была представлена книга «В боях за Аксай», выпущенная Аксайским военно-историческим музеем.

Студенты в ходе круглого стола узнали о литературных произведениях, посвященных поисковому движению на Дону. Некоторые издания передал музею автор книг В.К. Щербанов. Эти материалы активно используются в музейных лекциях, встречах и экскурсиях для студентов, школьников и других посетителей.

Фото: ТГ-канал музейного комплекса «Самбекские высоты».

