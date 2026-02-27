Главная » Новости Таганрога

На сельской дороге под Таганрогом грузовик не уступил дорогу легковушке — трое пострадали

ДТП случилось сегодня, 27 февраля, рано утром.

Подробности аварии, произошедшей сегодня, около 6 часов 40 минут, на автодороге Таганрог — Федоровка в Неклиновском районе рассказали в региональной автоинспекции.

51-летний водитель грузовика «МАЗ» при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Лада Граната» под управлением 55-летнего водителя.  

В результате ДТП водитель легкого автомобиля, а также два его пассажира 16 и 51 года были травмированы и были доставлены в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция РО

