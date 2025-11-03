Главная » Город

В Таганроге выставка-ярмарка пройдет в городском парке

4 ноября в Таганроге на Центральной аллее парка им. Горького пройдет книжная выставка-ярмарка «Литература и поэзия народов России».

Она начнет работу в 10.00.  Для детей на выставке проведут мастер-класс в технике «Оригами».

Также в Шахматном павильоне парка продолжается выставка картин учащихся Таганрогской детской школы искусств «Замечая прекрасное», вход свободный.

Кроме того, как сообщает администрация учреждения культуры, в праздничные дни все аттракционы парка открыты для посетителей.

Фото из архива

