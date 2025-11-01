Молодёжный центр Таганрога представляет марины Сергея Ермолаева

В Молодежном центре (ул. Петровская, 89) экспонируется персональная выставка таганрогского художника-самородка Сергея Ермолаева «Наедине с миром».

В экспозиции представлено 29 картин. Это — марины с пейзажами. Живописцу — 43 года, 35 лет из них он занимается виндсерфингом, благодаря чему породнился и с морем, и с ветром. И Бог дал ему талант изображать их маслом на холсте.

В детстве Сережа любил ходить с отцом на рыбалку. При этом больше всего ему нравилось встречать на море рассвет. Сергей уже давно не рыбачит и не ест рыбу: уже 10 лет как является веганом. К слову, сегодня, 1 ноября, — Всемирный день вегана.

Будучи подростком, Сергей помогал отцу в его столярной работе: вместе они изготавливали и устанавливали деревянные лестницы, двери, оконные рамы; тогда же Сережа увлекся резьбой по дереву. Окончил техникум, что на Русском поле, по профессии «резчик-реставратор», затем была учеба в Таганрогском радиотехническом университете по специальности «Технология и художественная обработка материалов». Работал с деревом, с металлом (в гараже появились горн и наковальня), с кожей продолжает работать и поныне.

Но прикладное творчество с различными материалами не приносило полного удовлетворения, хотелось отображать великолепие природы, тех же морских рассветов. Стал фотохудожником, но и на этом не остановился: хотелось чего-то другого.

В 2019-м его жена, будучи по профессии маркетологом, работала с одной художницей, та в избытке благодарности решила провести для Ольги и Сергея мастер-класс по живописи. Сергей после работы (теперь он устанавливает фабрично изготовленные двери) был уставший, поэтому только наблюдал за творчеством супруги. Но после этого загорелся желанием стать живописцем.

Последние шесть лет Сергей пишет. Маслом. В основном, свое любимое море, хотя и пейзажи, и портреты — тоже.

Одним из первых написанных им портретов стало изображение его любимой учительницы Елены Сергеевны Приваловой, преподававшей русский и литературу и являвшейся его классным руководителем, когда он учился в школе № 3. Благо, — от позирования педагога он избавил, ограничился её фотографиями. Неделю за неделей пытался, смешивая краски, найти правильные цвета. В конце концов, через месяц, ему это удалось, учительница осталась довольна подаренным ей портретом.

Запечатлеть на холсте морскую волну для него — высшее наслаждение. Будучи фотохудожником, он вслед за Фаустом повторял: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!». И оно останавливалось. Теперь Ермолаев останавливает мгновения с помощью кисти и красок.

Сергей и Ольга любят путешествовать. С большущим чемоданом, половину которого занимают холсты и краски с мольбертом-треногой. Индийский и Тихий океаны на его полотнах – напоминания о Шри-Ланке, Таиланде, Вьетнаме.

А минувшим летом чета Ермолаевых впервые побывала в Крыму — ради посещения Феодосийской картинной галереи имени И.К. Айвазовского. Но таганрожцев потрясла и сама природа Крыма. За неделю Сергей на пленэрах написал пять этюдов. Будущим летом Ермолаевы собираются уже не в далекие страны на самолете, а на машине — в Крым.

Сергей Ермолаев, хотя и не имеет академического художественного образования, однако признан сообществом художников и часто участвует в коллективных выставках. Так, например, он является участником выставки Anima Мaris («Душа моря»), которая в эти дни (с 4 октября по 12 ноября) работает в Москве на ВДНХ. Эта выставка художников-маринистов — подлинный манифест и призыв к осмысленному диалогу человека с водной стихией планеты Земля.

Персональная выставка Сергея Ермолаева «Наедине с миром» продолжит работу до 23 ноября. Вход свободный.

Владимир Прозоровский, фото автора